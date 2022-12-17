Защитник Хорватии Ловрен: игроки Марокко должны гордиться своим выступлением на ЧМ-2022
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Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен высказался о Марокко, с которой его команда сегодня сыграла в матче за третье место чемпионата мира в Катаре. Встреча завершалась победой «шашечных» со счётом 2:1.
«С Марокко был тяжёлый матч, у них отличная команда. Они должны гордиться собой. Для них это фантастический турнир. Сегодня в некоторых моментах чувствовалось, что марокканцы уставшие.
Лучший игрок Марокко? Вся команда! Игроки защиты отдавали отдавали силы по максимуму. К сожалению, их настигли травмы. Зиеш, Буфаль и другие — они фантастические игроки, и все должны быть горды своим выступлением на чемпионате мира», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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