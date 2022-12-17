Голы Де Брёйне и Холанда — в видеообзоре товарищеского матча «Манчестер Сити» — «Жирона»

Сегодня, 17 декабря, во время перерывов клубных соревнований, состоялся товарищеский матч между «Манчестер Сити» и испанской «Жироной». Встреча прошла на стадионе «Академи» в Манчестере. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск.
Обзор матча «Манчестер Сити» — «Жирона»
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«Горожане» быстро вышли вперёд: уже на пятой минуте полузащитник Кевин Де Брёйне сумел реализовать голевой момент и открыть счёт. На 18-й минуте манкунианцы вновь забили — на этот раз отличился норвежский форвард Эрлинг Холанд, а Кевин Де Брёйне ассистировал ему. После этого игра успокоилась, и до самого финального свистка голов больше не было, хотя «Жирона» была близка к тому, что сократить отставание. Таким образом, «Манчестер Сити» добился уверенной победы со счётом 2:0.
Матч с «Жироной» был последним для «горожан» в рамках международного перерыва. Уже 22 декабря команда сыграет с «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги.
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