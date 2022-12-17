Флик — о финале ЧМ-2022: футбольные романтики хотят победы Месси

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о финале чемпионата мира — 2022.

«Если вы футбольный романтик, то хотите, чтобы Месси [победил], потому что он самый выдающийся игрок за последние 10 лет. В этом возрасте он всё ещё демонстрирует свои качества.



Обе команды заслуживают быть в финале. Хотя Месси заслужил бы титул на своем последнем чемпионате мира, я отношусь к этому нейтрально. Но, конечно, у меня особая связь с игроками, которых я тренировал – Команом, Паваром и Эрнандесом, который, к сожалению, травмирован», — приводит слова тренера аккаунт «Bayern & Germany» в твиттере, ссылаясь на SID.

Завтра, 18 декабря, сборная Аргентины встретится в финале ЧМ-2022 со сборной Франции.