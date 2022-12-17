Два автогола «Арсенала» принесли «Ювентусу» победу в контрольном матче

Сегодня, 17 декабря, во время перерывов клубных соревнований, проходил контрольный матч, в котором встречались лондонский «Арсенал» и туринский «Ювентус». Итальянский клуб одержал победу со счётом 2:0.

Оба мяча «Арсенал» забил сам себе. В концовке первого тайма счёт был открыт в результате автогола, забитого Гранитом Джакой. А в добавленное ко второму тайму время в свои ворота забил Роб Холдинг, удвоив преимущество «Ювентуса».

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги «Арсенал» располагается на первой строчке в таблице, набрав 37 очков в 14 матчах. В ближайшей официальной игре «канониры» встретятся с «Вест Хэмом». «Ювентус» занимает третье место в Серии А, набрав 31 очко в 15 турах. Ближайший официальный матч клуб проведёт с «Кремонезе».