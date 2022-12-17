Два автогола «Арсенала» принесли «Ювентусу» победу в контрольном матче
Поделиться
Сегодня, 17 декабря, во время перерывов клубных соревнований, проходил контрольный матч, в котором встречались лондонский «Арсенал» и туринский «Ювентус». Итальянский клуб одержал победу со счётом 2:0.
Оба мяча «Арсенал» забил сам себе. В концовке первого тайма счёт был открыт в результате автогола, забитого Гранитом Джакой. А в добавленное ко второму тайму время в свои ворота забил Роб Холдинг, удвоив преимущество «Ювентуса».
В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги «Арсенал» располагается на первой строчке в таблице, набрав 37 очков в 14 матчах. В ближайшей официальной игре «канониры» встретятся с «Вест Хэмом». «Ювентус» занимает третье место в Серии А, набрав 31 очко в 15 турах. Ближайший официальный матч клуб проведёт с «Кремонезе».
Комментарии
- 17 декабря 2022
-
23:34
-
23:26
-
23:24
-
23:14
-
23:11
-
23:09
-
22:56
-
22:52
-
22:45
-
22:45
-
22:37
-
22:34
-
22:29
-
22:28
-
22:21
-
22:20
-
22:12
-
22:12
-
22:07
-
21:56
-
21:40
-
21:34
-
21:33
-
21:23
-
21:18
-
21:15
-
21:15
-
21:12
-
21:05
-
21:04
-
20:52
-
20:40
-
20:38
-
20:33
-
20:32
Партнерский контент