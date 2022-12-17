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Саутгейт останется в сборной Англии до Евро-2024

Саутгейт останется в сборной Англии до Евро-2024
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Появилась информация о будущем главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта в команде.

Тренер будет руководить командой в отборочном цикле к чемпионату Европы — 2024. Он отработает ещё два года, прописанные в контракте. Несмотря на вылет от сборной Франции в четвертьфинале ЧМ, болельщики поддерживают тренера, сообщает Daily Mail.

Гарет Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Под его руководством команда выиграла серебряные медали на Евро-2020. На ЧМ-2022 в Катаре Англия вышла из группы с Уэльсом, США и Ираном с первого места, обыграла Сенегал в 1/8 финала со счётом 3:0 и уступила сборной Франции в четвертьфинале (1:2). В отборе к Евро-2024 англичане сыграют с Италией, Украиной, Мальтой и Северной Македонией.

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