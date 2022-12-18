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Голкипер Марокко Боно: можем быть довольны своим выступлением на чемпионате мира

Голкипер Марокко Боно: можем быть довольны своим выступлением на чемпионате мира
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Голкипер сборной Марокко Яссин Боно прокомментировал поражение своей команды от Хорватии (1:2) в матче за третье место чемпионата мира.

«Мы должны были восстановиться за несколько дней, но всё равно провели отличную игру, поздравляем Хорватию и своих товарищей по команде, потому что мы сделали что-то очень важное. Мы чувствовали, что нас поддерживает вся страна. Тяжело было восстанавливаться после полуфинала с Францией, и сегодня мы хотели только победы. Это было невозможно, но мы можем быть довольны своим выступлением на чемпионате мира», — приводит слова Боно журналист Альфредо Педулла.

В матче за бронзовые награды Марокко сумело быстро отреагировать на пропущенный гол от Хорватии на седьмой минуте встречи, сравняв счёт уже через две минуты. Однако после второго гола хорватской сборной в конце первого тайма марокканцы отыграться не смогли.

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