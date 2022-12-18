Экс-игрок Франции Сильвестр о сборной из команд-финалисток ЧМ: десять французов и Месси
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Бывший защитник сборной Франции Микаэль Сильвестр составил символическую сборную из игроков сборных Аргентины и Франции.
«Команда из футболистов Аргентины и Франции? В воротах Льорис, в защите – Тео, Варан, Упамекано, Кунде. Я вообще считаю, что в стартовом составе были бы 10 французов и Месси. Я бы убрал Жиру и поставил Месси на его место.
Франции не хватает пятерых ключевых футболистов, представьте, как хороша была бы эта команда с Каримом Бензема, Полем Погба, Нголо Канте, Люкой Эрнандесом и Кристофером Нкунку. Это было бы просто безумие", — приводит слова игрока Betting Expert.
Сегодня, 18 декабря, сборная Франции сыграет с Аргентиной в финале чемпионата мира — 2022. Матч начнётся в 18:00 мск.
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