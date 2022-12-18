Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Семшов — о словах Инфантино: можно поспорить, какой чемпионат мира лучший в истории

Игорь Семшов — о словах Инфантино: можно поспорить, какой чемпионат мира лучший в истории
Комментарии

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал слова президента ФИФА Джанни Инфантино, который заявил, что чемпионат мира в Катаре стал лучшим в истории.

В 2018 году Инфантино то же самое говорил о турнире в России.

«Трудно сказать, какой чемпионат мира лучше — в России или в Катаре. Надо находиться в Катаре, чтобы сравнить. Когда проходил мундиаль в России, у нас все было организовано на достойном уровне. Тогда сделали много площадок для просмотра футбола, в каждом городе нашей страны царил праздник. Тут можно еще поспорить, какой чемпионат мира лучший в истории. В Катаре хорошо, что можно попасть на несколько матчей за один день. В России из-за больших расстояний между городами это было проблематично сделать», — приводит слова Игоря Семшова «РБ Спорт».

Новость по теме
Глава ФИФА Инфантино — о ЧМ в Катаре: это был лучший групповой этап мундиаля в истории
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022