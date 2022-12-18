Игорь Семшов — о словах Инфантино: можно поспорить, какой чемпионат мира лучший в истории

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал слова президента ФИФА Джанни Инфантино, который заявил, что чемпионат мира в Катаре стал лучшим в истории.



В 2018 году Инфантино то же самое говорил о турнире в России.



«Трудно сказать, какой чемпионат мира лучше — в России или в Катаре. Надо находиться в Катаре, чтобы сравнить. Когда проходил мундиаль в России, у нас все было организовано на достойном уровне. Тогда сделали много площадок для просмотра футбола, в каждом городе нашей страны царил праздник. Тут можно еще поспорить, какой чемпионат мира лучший в истории. В Катаре хорошо, что можно попасть на несколько матчей за один день. В России из-за больших расстояний между городами это было проблематично сделать», — приводит слова Игоря Семшова «РБ Спорт».

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