Андрей Тихонов: в финале чемпионата мира мы увидим закрытый футбол

Бывший полузащитник сборной России Андрей Тихонов высказался о предстоящем финале чемпионата мира 2022 года в Катаре.



«Может ли Месси не появиться на финальном матче? Не может. Это матч, наверное, всей его карьеры. Мы понимаем, что если Аргентина и Месси не выигрывает, это будет «антивенцом» его мировой футбольной карьеры. Он очень долго к этому шёл, он, как вы правильно сказали, и без ноги выйдет играть. Он сам регулирует своё состояние, потому что это человек, который играет все игры на чемпионате и приносит огромный плюс стране. Не выйти на игру из‑за того, что где‑то что‑то потягивает, неправильно. Я играл с зашитой ногой, у меня на подъёме было три шва, через четыре дня я уже играл со сборной, мы тогда выиграли у Армении 3:0. То, что там потягивает, в этом ничего страшного, а весь мир будет болеть за этого парня.



У французов много потерь — и грипп, и травмы, но они очень легко дошли до финала. Когда у тебя из группы атаки вылетают центральные защитники — это проблема. Но мы все прекрасно понимаем, что это финал. Команды умеют обороняться, и французы отдали инициативу с Марокко, и аргентинцы, когда вели с Хорватией, отходили на свою половину поля. Думаю, мы увидим закрытый финал, потому что слишком многое на кону стоит. Для такого матча, возможно, одного гола будет достаточно, — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».