Андрей Тихонов: в финале чемпионата мира мы увидим закрытый футбол

Бывший полузащитник сборной России Андрей Тихонов высказался о предстоящем финале чемпионата мира 2022 года в Катаре.
«Может ли Месси не появиться на финальном матче? Не может. Это матч, наверное, всей его карьеры. Мы понимаем, что если Аргентина и Месси не выигрывает, это будет «антивенцом» его мировой футбольной карьеры. Он очень долго к этому шёл, он, как вы правильно сказали, и без ноги выйдет играть. Он сам регулирует своё состояние, потому что это человек, который играет все игры на чемпионате и приносит огромный плюс стране. Не выйти на игру из‑за того, что где‑то что‑то потягивает, неправильно. Я играл с зашитой ногой, у меня на подъёме было три шва, через четыре дня я уже играл со сборной, мы тогда выиграли у Армении 3:0. То, что там потягивает, в этом ничего страшного, а весь мир будет болеть за этого парня.
У французов много потерь — и грипп, и травмы, но они очень легко дошли до финала. Когда у тебя из группы атаки вылетают центральные защитники — это проблема. Но мы все прекрасно понимаем, что это финал. Команды умеют обороняться, и французы отдали инициативу с Марокко, и аргентинцы, когда вели с Хорватией, отходили на свою половину поля. Думаю, мы увидим закрытый финал, потому что слишком многое на кону стоит. Для такого матча, возможно, одного гола будет достаточно, — приводит слова Тихонова «Матч ТВ».
- 18 декабря 2022
-
02:29
-
02:04
-
01:57
-
01:24
-
01:01
-
00:47
-
00:35
-
00:23
- 17 декабря 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:34
-
23:26
-
23:24
-
23:14
-
23:11
-
23:09
-
22:56
-
22:52
-
22:45
-
22:45
-
22:37
-
22:34
-
22:29
-
22:28
-
22:21
-
22:20
-
22:12
-
22:12
-
22:07
-
21:56
-
21:40
-
21:34
-
21:33
-
21:23
-
21:18