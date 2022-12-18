Гаджи Гаджиев: марокканцы сами виноваты в своём поражении в матче за 3-е место на ЧМ-2022

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев высказался о матче за третье место между сборными Марокко и Хорватии. Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу сборной Хорватии.



«Матч был хороший и итог на самом деле для обеих команд позитивный, но проигравшие всегда недовольны результатом. Марокканцы были огорчены, это было видно во время игры и после неё, а также по многочисленным обращениям к арбитру. Мне кажется, что в их поражении виноваты они сами. Сборная Марокко не действовала столь расчётливо, как во всех других играх чемпионата – она позволяла себе лишнего в отдельных моментах.



У многих вызывает вопрос нужна ли игра за третье место после поражения в полуфинале. Поэтому на многих турнирах отказались проводить матч за «бронзу», обеим командам давали награду и всё. На матче Хорватия – Марокко стадион был заполнен, болельщики пришли, радовались, переживали, эмоциональный накал был высокий. Хорватам, наверное, нужна была эта игра, мы видели, как они целовали медали.



Если делать какой-то анализ, то десять лет для развития игры – не так много. Мы видели, как недавно ещё африканские страны не могли толком играть в футбол. Но сегодня мы можем говорить, что системно африканцы регулярно играют на крупных турнирах. Футбол вообще очень конкурентная игра, и талантливые сборные могут появиться где угодно. Так было с Данией в 1992 году, когда они выиграли Евро. С уверенностью можно говорить, что игра развивается во всём мире и команд, которые умеют добротно играть, появляется больше.



Наша сборная недавно не смогла обыграть ни таджиков, ни туркменов, ни узбеков. В странах, где достаточно времени уделяется игре есть приличные сдвиги. Король Марокко с 2007 года начал вкладывать личные ресурсы в развитие футбола, они сделали программу и король сам на неё тратился. Вот у них и команда хорошая, и игра. В последней игре футболисты сборной Марокко слишком часто брали игру на себя, если бы сыграли более командно, то возможно результат был бы другой», – приводит слова Гаджиева Metaratings.