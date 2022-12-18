Андрей Кобелев: мне кажется, в футболе сейчас стагнация, как когда-то в шахматах

Бывший тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о современном футболе.
«Я давно говорил: локомотивом современного футбола выступает Лига чемпионов. В этом турнире собраны лучшие футболисты разных сборных. А этот чемпионат мира показал, что все-таки идет стагнация. Все все понимают, все знают, кто как будет играть. Единственная ошибка может решить исход матча. Параллели можно провести с шахматами. За играми лучших гроссмейстеров раньше наблюдал весь мир. Потом люди поняли: они знают все ходы, и наступил определенный тупик.
Футбол тоже стал компьютерный. Новые технологии. Компьютеры разбирают действия команд и отдельных футболистов. Хорошо еще, остался фактор непредсказуемости. Мы видели, как в полуфинале чемпионата мира сборная Марокко хорошо играла против Франции первые полчаса. Но случился рикошет в начале игры, и счет стал в пользу французов. Со вторым голом был то же самое: мяч после удара Мбаппе попал в пятку соперника и отскочил туда, где был игрок сборной Франции. А так сборная Марокко была ничем не хуже.
Я к тому, что футбол изучен и понятен, но присутствует элемент случайности. Экспериментировать тренеры могут еще в национальных чемпионатах, когда длинная дистанция. А на таком турнире, как чемпионат мира, на первый план выходит результат. И придумать что-то новое сложно. Дай бог, чтобы вывести игроков на пик формы.
В тактике очень все рационально, прагматично. Все зависит от уровня мастерства игроков атаки. Есть у тебя Мбаппе или Месси, будет результат. Или везет — соперники совершают ошибки. Или у тебя, скажем, на высоком уровне организованы «стандарты». Вот такие вещи больше решают», — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».
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