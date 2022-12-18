Савичев: в день финала все может быть: не то скушал, плохо спал

Бывший форвард московского «Торпедо» и сборной СССР, олимпийский чемпион 1988 года Юрий Савичев поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.
«У двух команд — примерно одинаковый стиль. Нельзя сказать, что кто-то стремится держать мяч. У сборной Марокко в матче с Францией даже больше владения было. Оба финалиста предпочитают действовать на быстрых контратаках. Это будет очень интересный матч.
Я думаю, что до первой ошибки. Наверное, 90 минут не хватит им. Будет дополнительное время. Вообще, в таких матчах много решает такой фактор, как «день формы». Кто как будет чувствовать себя во время финала. И настрой, конечно. Надо все силы отдавать.
Все может быть: не то покушал, живот заболел, плохо спал. Тренер должен выбрать лучших. У кого нервы крепкие.
Мне кажется, аргентинцы больше должны нервничать. Франция выиграла предыдущий чемпионат, там опытные игроки. Для Месси это последний шанс выиграть золото. Вдруг «перегорит»? Зато на стороне южноамериканцев — поддержка трибун. В Катаре, аргентинцев больше.
Месси или Мбаппе? Они же из одного клуба — ПСЖ. Кажется, Месси сейчас не столько забивает, сколько раздает пасы. Мбаппе для меня — восходящая звезда. Хотя он уже чемпион мира. Француз должен править после Месси и Роналду. Скорость у него, конечно, сумасшедшая. Как раз под Мбаппе нужен игрок, способный отдать ему точный пас — такой, как Месси. У Франции есть Гризманн. В Германии СМИ пишут, что это один из немногих настоящих французов в этой сборной. Может, он поможет Мбаппе в финале», — приводит слова Савичева «РБ Спорт».
- 18 декабря 2022
-
03:56
-
03:43
-
03:21
-
03:02
-
02:40
-
02:29
-
02:04
-
01:57
-
01:24
-
01:01
-
00:47
-
00:35
-
00:23
- 17 декабря 2022
-
23:59
-
23:42
-
23:34
-
23:26
-
23:24
-
23:14
-
23:11
-
23:09
-
22:56
-
22:52
-
22:45
-
22:45
-
22:37
-
22:34
-
22:29
-
22:28
-
22:21
-
22:20
-
22:12
-
22:12
-
22:07
-
21:56