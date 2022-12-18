Савичев: в день финала все может быть: не то скушал, плохо спал

Бывший форвард московского «Торпедо» и сборной СССР, олимпийский чемпион 1988 года Юрий Савичев поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Франции.



«У двух команд — примерно одинаковый стиль. Нельзя сказать, что кто-то стремится держать мяч. У сборной Марокко в матче с Францией даже больше владения было. Оба финалиста предпочитают действовать на быстрых контратаках. Это будет очень интересный матч.



Я думаю, что до первой ошибки. Наверное, 90 минут не хватит им. Будет дополнительное время. Вообще, в таких матчах много решает такой фактор, как «день формы». Кто как будет чувствовать себя во время финала. И настрой, конечно. Надо все силы отдавать.



Все может быть: не то покушал, живот заболел, плохо спал. Тренер должен выбрать лучших. У кого нервы крепкие.



Мне кажется, аргентинцы больше должны нервничать. Франция выиграла предыдущий чемпионат, там опытные игроки. Для Месси это последний шанс выиграть золото. Вдруг «перегорит»? Зато на стороне южноамериканцев — поддержка трибун. В Катаре, аргентинцев больше.



Месси или Мбаппе? Они же из одного клуба — ПСЖ. Кажется, Месси сейчас не столько забивает, сколько раздает пасы. Мбаппе для меня — восходящая звезда. Хотя он уже чемпион мира. Француз должен править после Месси и Роналду. Скорость у него, конечно, сумасшедшая. Как раз под Мбаппе нужен игрок, способный отдать ему точный пас — такой, как Месси. У Франции есть Гризманн. В Германии СМИ пишут, что это один из немногих настоящих французов в этой сборной. Может, он поможет Мбаппе в финале», — приводит слова Савичева «РБ Спорт».