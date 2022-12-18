Павел Мелешин: Сс отцом смотрели нарезки Холанда. На ЧМ нравилось, как играл Гакпо

Форвард московского «Спартака» Павел Мелешин высказался о своём дебюте в «Спартаке» и проходящем в эти дни чемпионате мира по футболу в Катаре.



«Сказка была только первое время. А потом — это же моя работа, я к этому шел долгое время. Нет ничего необычного в том, что человек долгое время трудиться, а потом у него что-то получается. Конечно, чувствуете, что я уже сделал большой скачок от молодежного первенства во взрослый футбол, — это выглядит как сказка, но надо многое надо доказывать.



Моя мечта? Играть в каждом матче. Я уже дебютировал в «Спартаке», о чем мечтал. Теперь надо закрепиться в составе. Европа? Сейчас об этом трудно думать. Нужно смотреть объективно. Нужно здесь что-то сделать. Стать основным игроком команды, проявить себя в России. А уже потом думать о Европе.



Матчи европейских топ-форвардов: Сейчас смотрю уже пореже. А так включаем трансляцию, смотрим за одним игроком — как открывается, как вбегает в штрафную. Иногда, когда не было времени, папа нарезал моменты. В последнее время больше всего смотрю нарезки Холанда. На ЧМ мне нравится, как играет голландец Гакпо. За ним интересно понаблюдать — он тоже высокий, есть что-то схожее», — приводит слова Мелешина «РБ Спорт».