Гендиректор «Зенита»: вклад Ловрена в бронзу Хорватии на ЧМ-2022 трудно переоценить

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал выступление защитника Деяна Ловрена за сборную Хорватии.
«Хоть из‑за травмы Ловрен и не смог принять участие в матче за третье место, но его вклад в бронзовую медаль хорватов трудно переоценить. Надеюсь, он быстро восстановится. Обязательно поздравлю Деяна лично. А в январе начнём готовиться к возобновлению сезона
Буду болеть за сборную Аргентины, там играет Леандро Паредес. Но хочу пожелать всем хорошего футбола», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».
Напомним, сборная Хорватии одержала победу в матче со сборной Марокко со счётом 2:1 и завоевала бронзовые медали чемпионата мира — 2022. Ранее «шашечные» вышли из группы с Марокко, Бельгией и Канадой со второго места, обыграли в матчах плей-офф Японию и Бразилию и уступили Аргентине в полуфинале.
90 секунд челлендж: Деян Ловрен
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