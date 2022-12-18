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Кучаев заявил, что Модрич является лучшим хавбеком на данный момент

Кучаев заявил, что Модрич является лучшим хавбеком на данный момент
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Игрок ЦСКА и сборной России Константин Кучаев поделился мнением о выступлении сборной Хорватии на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Футболист столичного клуба также выделил полузащитника «шашечных» Луку Модрича.

«На самом деле не сильно удивился тому, что Хорватия в четвёрке сильнейших, потому что сборная у них хорошая. Она не наводит страха на соперников, это не именитые Англия, Германия и Испания, но игроки у неё достаточно хорошие. Лука Модрич сейчас лучший полузащитник мира. Не знаю, кто их недооценивал или не верил, что они смогут оказаться в четвёрке», – цитирует Кучаева Metaratings.ru.

37-летний Модрич принял участие во всех семи матчах Хорватии на катарском мундиале. В полуфинале ЧМ-2022 балканцы проиграли Аргентине со счётом 0:3, а в матче за третье место оказалась сильнее марокканцев – 2:1.

Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу
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