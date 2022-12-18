Кучаев назвал сборную Германии главным разочарованием ЧМ-2022

Футболист ЦСКА и сборной России Константин Кучаев рассказал о команде, которая вызвала у него наибольшее разочарование на чемпионате мира по футболу в Катаре.
«Германия – это сто процентов, на них я рассчитывал больше. Был уверен, что выйдут из группы», – цитирует Кучаева Metaratings.ru.
Сборная Германии на катарском мундиале не сумела преодолеть барьер группового этапа. Подопечные Ханс-Дитера Флика уступили Японии (1:2), поделили очки с Испанией (1:1) и переиграли Коста-Рику (4:2). Набрав четыре балла, Германия заняла третье итоговое место в квартете E и покинула мировое первенство.
В финале ЧМ-2022 сразятся сборные Франции и Аргентины. Их очное противостояние состоится сегодня, 18 декабря.
На катарском ТВ поиздевались над сборной Германии. Видеоролик:
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