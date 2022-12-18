Никита Баженов: сердцем хочу, чтобы ЧМ выиграла Аргентина. В первую очередь — Месси

Бывший форвард московского «Спартака» Никита Баженов рассказал, что в финальном матче чемпионата мира будет болеть за сборную Аргентины. Команде Лионеля Скалони предстоит сыграть с Францией.

«Две команды, которые встретятся в финале, одинаково заслуживают выиграть чемпионат мира. Если спросить, кто фаворит, то я головой понимаю, что это Франция, но сердцем хочу, чтобы выиграла Аргентина. В первую очередь — Месси», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Сборная Аргентины выходит в финал чемпионата мира во второй раз за восемь лет. В 2014 году аргентинцы в дополнительное время проиграли Германии. Франция — действующий победитель чемпионата мира. На турнире в России французы обыграли Хорватию.

Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси. Видеоролик: