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Денис Закария: нужно показать тренеру, на что я способен

Денис Закария: нужно показать тренеру, на что я способен
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Швейцарский полузащитник «Челси» Денис Закария оценил свои перспективы в лондонском клубе.

«По-прежнему уверен в своем опыте в «Челси», посмотрим, что будет дальше. Мне ещё нужно улучшить некоторые аспекты и показать тренеру, на что я способен. Во время игр нужно показывать, что я хорош. Пока этого недостаточно, но я много работаю», — приводит слова Закарии Фабрицио Романо.

26-летний Денис Закария выступает за «Челси» на правах аренды, права на игрока принадлежат «Ювентусу». В нынешнем сезоне футболист не провёл ни одного матча за клуб в Английской премьер-лиге, но принял участие в Лиге чемпионов, где сумел отличиться голом в матче с загребским «Динамо». «Челси» располагается на восьмом месте в АПЛ.

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