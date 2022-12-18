Хакими: Марокко добилось исторического достижения. Мы уходим с высоко поднятой головой

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими прокомментировал результат матча за третье место ЧМ-2022 с Хорватией (1:2) и оценил выступление марокканской команды на турнире.
«Мы хотели занять третье место, чтобы порадовать болельщиков, которые проделали этот большой путь вместе с нами. Но мы должны быть счастливы и горды. Мы не смогли подарить им эту последнюю победу, но уходим с высоко поднятой головой.
Это было не только для Марокко, но и для всего континента, поддержавшего нас. Мы подняли имидж континента и гордимся работой, которую проделали. Четвёртое место — историческое достижение. Все футболисты заслуживают отличного приёма. Сборная Марокко горда и полна радости. Дойти до полуфинала непросто. Есть отличные сборные, которые туда не попали. Теперь мы сможет отправится на Кубок Африки с большой мотивацией и уверенностью, которые обрели на мундиале», — приводит слова Хакими EFE.
- 18 декабря 2022
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