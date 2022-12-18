Стефан: у каждого тренера в мире есть план против Месси, но легче сказать, чем сделать

Тренер сборной Франции Ги Стефан высказался о плане команды по сдерживанию нападающего Лионеля Месси в финальном матче ЧМ-2022 с Аргентиной.
«У Месси 96 голов за сборную и семь «Золотых мячей». Если я продолжу перечислять его регалии, понадобится ещё одно интервью. Предпочтительно положение на поле для него — справа, чтобы можно было пробить левой ногой. Очевидно, это нужно учитывать, но у каждого тренера в мире есть план действий против Месси, однако это легче сказать, чем воплотить в жизнь. Мы, конечно, должны сократить количество передач, которые до него доходят. Нужно уменьшить количество ошибок при контакте с Месси. Аргентина за этот турнир получила шанс пробить четыре пенальти. У нас такого не было», — приводит слова Стефана пресс-служба Федерации футбола Франции.
- 18 декабря 2022
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