Наставник ПСВ Руд ван Нистелрой прокомментировал возможный трансфер Коди Гакпо в январе

Главный тренер эйдховенского ПСВ Руд ван Нистелрой высказался о возможном уходе 23-летнего нападающего Коди Гакпо из клуба.



«Если бы у меня был выбор, я бы предпочёл, чтобы Гакпо ушёл летом, но это возможно и в зимнее трансферное окно. Иногда наступает момент, когда ты не можешь сказать нет», — приводит слова ван Нистелроя Voetbal International.



Ранее появилась информация, что «Манчестер Юнайтед» намерен предложить € 50 млн за Гакпо в зимнее трансферное окно.



В нынешнем сезоне Гакпо принял участие в 29 матчах за ПСВ, забил 15 голов и отдал 18 результативных передач. Соглашение нападающего с нидерландским клубом истекает в 2026 году. На чемпионате мира в Катаре Гакпо выступал в составе сборной Нидерландов. Футболист забил три мяча в пяти матчах на турнире.