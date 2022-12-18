Президент Аргентины не приедет в Катар на финал ЧМ-2022
Поделиться
Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что не приедет в Катар на финал ЧМ-2022.
«Как и миллионы соотечественников, я буду наслаждаться финалом чемпионата мира дома. Я проживу этот фантастический момент, как и прежде, вместе со своим народом. Наши лучшие игроки будут на поле, а на трибунах – наши славные болельщики», – написал Альберто Фернандес в «Твиттере». Раннее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон вживую посетит финал чемпионата мира — 2022.
Сборная Франции на стадии плей-офф обыграла команды Польши (3:1), Англии (2:1) и Марокко (2:0). Аргентинцы оказались сильнее Австралии (2:1), Нидерландов (2:2, 4:3 пен.) и Хорватии (3:0). Франция является действующим чемпионом мира.
Комментарии
- 18 декабря 2022
-
11:18
-
11:15
-
11:11
-
11:10
-
11:10
-
11:03
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:28
-
10:25
-
10:19
-
10:14
-
10:11
-
10:00
-
09:57
-
09:56
-
09:37
-
09:30
-
09:23
-
09:23
-
09:22
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:45
-
08:13
-
08:01
-
07:34
-
07:00
-
06:36
-
06:08
-
05:34
-
05:16
-
04:57
Партнерский контент