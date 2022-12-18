Президент Аргентины не приедет в Катар на финал ЧМ-2022

Президент Аргентины Альберто Фернандес сообщил, что не приедет в Катар на финал ЧМ-2022.

«Как и миллионы соотечественников, я буду наслаждаться финалом чемпионата мира дома. Я проживу этот фантастический момент, как и прежде, вместе со своим народом. Наши лучшие игроки будут на поле, а на трибунах – наши славные болельщики», – написал Альберто Фернандес в «Твиттере». Раннее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон вживую посетит финал чемпионата мира — 2022.

Сборная Франции на стадии плей-офф обыграла команды Польши (3:1), Англии (2:1) и Марокко (2:0). Аргентинцы оказались сильнее Австралии (2:1), Нидерландов (2:2, 4:3 пен.) и Хорватии (3:0). Франция является действующим чемпионом мира.