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Бускетс принял решение об уходе из «Барселоны»

Бускетс принял решение об уходе из «Барселоны»
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Появилась информация о решении полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса относительно контракта с клубом.

Несмотря на то что в последние недели футболист обдумывал вариант продолжения карьеры в клубе, основываясь на хороших чувствах, которые он испытывал на поле, и чувствуя себя важной фигурой для Хави, полузащитник принял решение сменить команду после 15 лет в основном составе. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры является клуб «Интер Майами» из МЛС. Информацию об уходе Серхио приводит Mundo Deportivo, ссылаясь на источники, близкие к игроку.

34-летний Бускетс является воспитанником сине-гранатовых. Он выиграл в клубном футболе все турниры, в которых принимал участие, кроме Лиги Европы.

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