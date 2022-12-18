Бускетс принял решение об уходе из «Барселоны»

Появилась информация о решении полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса относительно контракта с клубом.

Несмотря на то что в последние недели футболист обдумывал вариант продолжения карьеры в клубе, основываясь на хороших чувствах, которые он испытывал на поле, и чувствуя себя важной фигурой для Хави, полузащитник принял решение сменить команду после 15 лет в основном составе. Наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры является клуб «Интер Майами» из МЛС. Информацию об уходе Серхио приводит Mundo Deportivo, ссылаясь на источники, близкие к игроку.

34-летний Бускетс является воспитанником сине-гранатовых. Он выиграл в клубном футболе все турниры, в которых принимал участие, кроме Лиги Европы.