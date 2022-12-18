Мостовой — о финале ЧМ: я всегда был за Месси. Не то чтобы за Аргентину, но за Месси

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, кого будет поддерживать в финале ЧМ-2022 Аргентина — Франция.

«Я всегда был за Месси. Не то чтобы за Аргентину, но за Месси. Хотя за Аргентину тоже часто болел, потому что со мной много аргентинцев всегда играло — они были пропитаны духом величайшего Диего Марадоны. Когда говорят, что Месси чего-то не хватает, я отвечаю: «Как ему не хватает? У него семь «Золотых мячей». Семь!». Не думаю, что такое когда-либо повторится. К тому же он выиграл всё, что только есть в футболе: побил всевозможные рекорды, которые только есть.



Да, у него нет Кубка мира. Но я знаю много футболистов, у которых он есть, но их никто не знает. Да и по фамилии никто не вспомнит. Награду ведь получают даже те, кто на поле не выходит.



Думаю, основная задача Франции в финале будет следующая — как сдержать Месси. Даже в 35 лет он один из лучших на чемпионате — решает исходы игр. От него в финале многое будет зависеть», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.