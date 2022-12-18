Роналдиньо: у того, кто выиграет ЧМ, больше шансов на «ЗМ». Но это не всегда справедливо

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо оценил игру французского нападающего Килиана Мбаппе на ЧМ-2022 и высказался о его шансах на «Золотой мяч» в 2023 году.

«Кто выиграет «Золотой мяч»? Лучшие шансы будут у того, кто выиграет чемпионат мира и забьёт в финале гол, это очевидно. Но я считаю, что одно дело – стать лучшим футболистом чемпионата мира, на котором всего семь матчей, а другое – быть лучшим футболистом года. Не всегда выходит справедливо.

Игра Мбаппе на ЧМ-2022? Мне нравится, как он выступает. Я очень рад за него. Он всё делает хорошо, при этом он ещё молод. У него есть все нужные навыки, а также скорость, дриблинг, сосредоточенность в голевых ситуациях. Нам, бразильцам, нравятся футболисты такого типа. И, похоже, у него сильный характер.

Надеюсь, это будет отличный финал, не слишком закрытый. Это зависит от того, как он стартует и быстро ли будет открыт счёт. С обеих сторон есть футболисты, которые могут изменить игру в любой момент», — сказал Роналдиньо в интервью L'Equipe.