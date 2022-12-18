Артета: Нкетиа всегда готов, у него большие возможности

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался об Эдди Нкетиа и ответил на вопрос о сроках восстановления Рейсса Нелсона.

«Нкетиа всегда готов, он знает, что у него есть большие возможности. Восстановится ли Рис Нелсон к январю? Посмотрим, что будет. Мы знаем, что должны делать, и планы от этого не изменились», — приводит слова специалиста инсайдер Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Эдди Нкетиа принял участие в 12 матчах, а Рейсс Нелсон — в двух. «Арсенал» располагается на первой строчке в таблице АПЛ, набрав 37 очков в 14 матчах. В ближайшей официальной игре «канониры» встретятся с «Вест Хэмом». Раннее «Арсенал» уступил «Ювентусу» в контрольном матче со счётом 0:2.