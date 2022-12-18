Судья Кукуян: всем нравится, когда арбитр даёт играть, но иногда футболисты не понимают
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Арбитр Российской Премьер-Лиги Павел Кукуян рассказал о своих особенностях работы.
«Каждый судья по-своему выстраивает тактику ведения игры. Зависит от личности, команд, качества поля и так далее. Естественно, всем нравится, когда арбитр даёт играть, побороться, не свистит. Но иногда бывают моменты, в которых футболисты не понимают судейских намерений. Начинаются опасные подкаты, грубости.
Мне по нраву давать больше играть, но иногда, повторюсь, футболисты этого не понимают и приходится доставать карточки», — приводит слова Кукуяна пресс-служба «Сочи» на официальном сайте.
В нынешнем сезоне Павел Кукуян отработал на 15 матчах чемпионата страны и Фонбет Кубка России. В этих встречах он показал 60 жёлтых и одну красную карточку.
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