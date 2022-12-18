«Финалы не играются, а выигрываются». Поль Погба обратился к игрокам сборной Франции

Французский полузащитник «Ювентуса» Поль Погба обратился к игрокам сборной Франции в преддверии финального матча чемпионата мира — 2022 в Катаре с национальной командой Аргентины.
«Отлично, парни, второй раз в финале чемпионата мира. Это уже второй раз подряд, поэтому я передаю вам свою поддержку, всю свою силу. Помните, что финалы не играются, а выигрываются! Желаю вам всего наилучшего. Удачи! Вперёд, Франция!» — сказал Погба в видеообращении, опубликованном на странице сборной Франции в социальных сетях.
Напомним, финальный матч чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Аргентина — Франция.
- 18 декабря 2022
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