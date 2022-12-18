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Валерий Кечинов: Аргентина должна выиграть чемпионат мира — 2022

Валерий Кечинов: Аргентина должна выиграть чемпионат мира — 2022
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Бывший российский футболист Валерий Кечинов выразил мнение, что сборная Аргентины должна одержать победу в финальном матче чемпионата мира — 2022 с национальной командой Франции.

«Конечно, Аргентина должна выиграть чемпионат мира. На данный момент именно они заслуживают взять заветный трофей», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, финальный матч чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Аргентина — Франция. Действующими чемпионами мира являются французские футболисты, завоевавшие титул на ЧМ-2018 в России.

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