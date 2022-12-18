Судья Кукуян: алгоритм работы арбитров в РПЛ и на ЧМ одинаковый, но все мы разные

Арбитр Российской Премьер-Лиги Павел Кукуян рассказал об алгоритме работы судей на матчах РПЛ и чемпионатах мира.

«Алгоритм работы судей на матчах РПЛ и чемпионата мира? Алгоритм везде одинаковый. Судьи в России работают по программе УЕФА, ФИФА. Во всём мире она едина. Но мы все люди, и мы разные. У меня есть хороший пример: возьмите 20 лучших поваров мира и попросите их приготовить борщ. Дайте им рецепт, алгоритм, ингредиенты. В итоге у каждого борщ будет разный, хотя все его варили по одной методике. У судей то же самое. Все вроде выходят судить по одним правилам, но всё зависит от команд, времени.



Мы видим на чемпионате мира, что матчи плей-офф больше доверяют европейским судьям. Мне кажется, это связано с тем, что лучшие футболисты играют в Европе. Арбитры на матчах регулярно с ними сталкиваются, обслуживают матчи Лиги чемпионов. Не хочу обидеть другие континенты, но я думаю, что именно по этим причинам квалификация судей УЕФА выше», — приводит слова Кукуяна пресс-служба ФК «Сочи» на официальном сайте.