Пользователь «Твиттера» в 2015 году предсказал победу Месси на ЧМ-2022

В сети распространился пост Хосе Мигеля Поланко, опубликованный 20 марта 2015 года.

Пользователь написал: «18 декабря 2022 года. 34-летний Лионель Месси (Месси исполнилось 35. — Прим. ред.) выиграет Кубок мира и станет величайшим в истории. Можете проверить через семь лет». В данный момент пост собрал более 50 тысяч лайков. Хосе Мигель Поланко присутствует в Катаре на чемпионате мира.

Финал ЧМ-2022, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции, состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик». Сборная Франции на стадии плей-офф обыграла команды Польши (3:1), Англии (2:1) и Марокко (2:0). Аргентинцы оказались сильнее Австралии (2:1), Нидерландов (2:2, 4:3 пен.) и Хорватии (3:0). Франция является действующим чемпионом мира.