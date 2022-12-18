Р. Маркес: хочу, чтобы ЧМ выиграла Аргентина, потому что я латиноамериканец и из-за Месси

Бывший защитник «Барселоны» Рафаэль Маркес поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция.



«Это будет отличный финал. Я хочу, чтобы победу одержала Аргентина, потому что я латиноамериканец, а также из-за Лео. Мы знаем, что футбол не всегда справедлив, но Месси боролся, работал и долгое время играл на самом высоком уровне. Я очень ценю его. Даже если Месси не станет чемпионом мира, он всё равно будет лучшим игроком в мире. Но я надеюсь, что он победит. Буду очень рад за него», — приводит слова Маркеса Mundo Deportivo.

Напомним, финальный матч чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Аргентина — Франция.