Хорхе Вальдано: Месси заслужил титул, но божественная справедливость случается нечасто

Экс-футболист сборной Аргентины и бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано прокомментировал возможную победу аргентинского нападающего Лионеля Месси на ЧМ-2022 в составе своей сборной.

«Многие об этом говорят. Я виделся с Мауро Силвой. И если бразилец об этом говорит, то, значит, об этом должны сказать миллионы людей. Месси заслужил этот титул, если божественная справедливость существует. Но я говорю это на эмоциях. Есть и другие эмоции, не такие, как у меня, и они тоже имеют право на жизнь. И божественная справедливость обычно встречается нечасто», — цитирует Вальдано AS.

Сегодня, 18 декабря, в финале ЧМ-2022 встретятся сборные Аргентины и Франции. Матч начнётся в 18:00 мск.