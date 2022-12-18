«МЮ» собирается строить команду вокруг Беллингема. В клубе знают, как уговорить Джуда
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«Манчестер Юнайтед» намерен подписать полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема и сделать его ключевой фигурой в построении новой команды. Именно через этот фактор руководство манкунианцев собирается привлечь в свой клуб 19-летнего футболиста. Об этом сообщает The Telegraph.
По сведениям источника, «Манчестер Юнайтед» намерен сделать акцент на том, что в клубах, которые также желают подписать Беллингема, Джуд будет лишь одной из звёзд, а у них станет главной фигурой во всех построениях. Этому поспособствует любовь главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага к игре Беллингема: специалист считает Джуда самым совершенным молодым футболистом в Европе.
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