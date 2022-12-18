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Кукуян: Карасёв мог бы отсудить и полуфинал, и финал ЧМ-2022

Кукуян: Карасёв мог бы отсудить и полуфинал, и финал ЧМ-2022
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Арбитр Российской Премьер-Лиги Павел Кукуян выразил сожаление из-за отсутствия его коллеги Сергея Карасёва на чемпионате мира в Катаре.

«Кто мой любимый арбитр? Не могу никого выделить. От себя хочу сказать: очень жаль, что на этом чемпионате мира нет Сергея Карасёва — нашего ведущего арбитра. Я думаю, что он достойно бы представлял нашу страну на таком уровне. При определённых обстоятельствах он мог отсудить и полуфинал, и финал. Он опытный по возрасту, количеству игр, имеет уважение в Европе и в Лиге чемпионов хорошие игры судил, финал Суперкубка отработал. На таких людей надо равняться и идти дальше!» — приводит слова Кукуяна пресс-служба ФК «Сочи» на официальном сайте.

43-летний Карасёв работал на матчах чемпионатов Европы 2016 и 2020 годов, чемпионата мира – 2018, различных еврокубков и на финале Суперкубка УЕФА 2021 года.

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