Хорхе Вальдано: я до сих пор считаю тики-таку основой нашей игры

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано поделился своим мнением о стиле «тики-така».
«Я до сих пор считаю тики-таку основой нашей игры. Мы видим очень атлетичный футбол, с которым Испания не может соперничать на равных. Можно соперничать в плане техники. Сейчас тики-така помогает преодолеть 75 метров поля, и Испания делает это лучше всех. Но на последних 25 метрах решают личности. Вот почему Мбаппе и Месси в игре. Вот почему Мбаппе и Месси в финале. Многое зависит от поколения сборной, но, если у вас нет козырей на последних метрах поля, план не сработает», — цитирует Вальдано AS.
Сборная Испании завершила выступление на ЧМ-2022 на стадии 1/8 финала, уступив Марокко в серии пенальти. Аргентина и Франция сыграют в финале.
- 18 декабря 2022
-
13:15
-
13:14
-
13:00
-
12:59
-
12:44
-
12:37
-
12:34
-
12:29
-
12:25
-
12:10
-
12:10
-
12:03
-
11:50
-
11:18
-
11:15
-
11:11
-
11:10
-
11:10
-
11:03
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:28
-
10:25
-
10:19
-
10:14
-
10:11
-
10:00
-
09:57
-
09:56
-
09:37
-
09:30
-
09:23
-
09:23
-
09:22