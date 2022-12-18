Хорхе Вальдано: я до сих пор считаю тики-таку основой нашей игры

Бывший генеральный директор мадридского «Реала» Хорхе Вальдано поделился своим мнением о стиле «тики-така».

«Я до сих пор считаю тики-таку основой нашей игры. Мы видим очень атлетичный футбол, с которым Испания не может соперничать на равных. Можно соперничать в плане техники. Сейчас тики-така помогает преодолеть 75 метров поля, и Испания делает это лучше всех. Но на последних 25 метрах решают личности. Вот почему Мбаппе и Месси в игре. Вот почему Мбаппе и Месси в финале. Многое зависит от поколения сборной, но, если у вас нет козырей на последних метрах поля, план не сработает», — цитирует Вальдано AS.

Сборная Испании завершила выступление на ЧМ-2022 на стадии 1/8 финала, уступив Марокко в серии пенальти. Аргентина и Франция сыграют в финале.