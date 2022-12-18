Вальдано — о ЧМ-1986: перед финалом Марадона спал, а мне было тяжело

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Хорхе Вальдано поделился воспоминаниями о чемпионате мира — 1986.

«Эмоции запоминаются очень хорошо. Я помню абсолютно всё. Я помню ожидание, игру, разговоры с партнёрами по команде, с судьями, поэтому и говорю, что мы играем в игру, которая длится всю жизнь. Перед финалом Марадона спал. Это было удивительно, потому что я, будучи второстепенным игроком, спал очень плохо. Марадона же знал, что напрямую от него ждут не игры, а победы. И всё же в игроках была уверенность, они ждали игру с радостью, а не с подавленностью.

Месси научился быть счастливым. Тот парень, который держал всё в себе, стал более раскрепощённым. Именно сдержанность отличала его от Марадоны. Тем не менее различие всё ещё есть. Сказать: «Иди отсюда, придурок» и материться на весь стадион, как это делал Марадона, — это не одно и то же», — приводит слова Вальдано AS.