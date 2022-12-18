Вальдано — о ЧМ-1986: перед финалом Марадона спал, а мне было тяжело

Чемпион мира в составе сборной Аргентины Хорхе Вальдано поделился воспоминаниями о чемпионате мира — 1986.
«Эмоции запоминаются очень хорошо. Я помню абсолютно всё. Я помню ожидание, игру, разговоры с партнёрами по команде, с судьями, поэтому и говорю, что мы играем в игру, которая длится всю жизнь. Перед финалом Марадона спал. Это было удивительно, потому что я, будучи второстепенным игроком, спал очень плохо. Марадона же знал, что напрямую от него ждут не игры, а победы. И всё же в игроках была уверенность, они ждали игру с радостью, а не с подавленностью.
Месси научился быть счастливым. Тот парень, который держал всё в себе, стал более раскрепощённым. Именно сдержанность отличала его от Марадоны. Тем не менее различие всё ещё есть. Сказать: «Иди отсюда, придурок» и материться на весь стадион, как это делал Марадона, — это не одно и то же», — приводит слова Вальдано AS.
- 18 декабря 2022
-
13:15
-
13:14
-
13:00
-
12:59
-
12:44
-
12:37
-
12:34
-
12:29
-
12:25
-
12:10
-
12:10
-
12:03
-
11:50
-
11:18
-
11:15
-
11:11
-
11:10
-
11:10
-
11:03
-
10:45
-
10:40
-
10:35
-
10:28
-
10:25
-
10:19
-
10:14
-
10:11
-
10:00
-
09:57
-
09:56
-
09:37
-
09:30
-
09:23
-
09:23
-
09:22