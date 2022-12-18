Экс-игрок «Ливерпуля» Мёрфи: Мбаппе уничтожил Аргентину в 2018-м, но сейчас будет сложнее

Бывший игрок «Ливерпуля» и сборной Англии Дэнни Мёрфи высказался о нападающем сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Я видел, как Килиан Мбаппе уничтожил Аргентину в матче прошлого чемпионата мира, который закончился со счётом 4:3. На этот раз ему будет не так легко затмить Лионеля Месси. Теперь Аргентина – совсем другая команда, более дисциплинированная и менее открытая, чем в России.



Кроме стартовой игры турнира с Саудовской Аравией и безумных 15 минут против Нидерландов, Аргентина выглядела очень надёжно в обороне и очень гибко тактически, используя разные схемы. Будет интересно посмотреть, сыграют ли они с вингбеками, чтобы остановить Мбаппе. Так хотело сыграть Марокко до тех пор, пока не вмешались травмы.



Уверен, Лионель Скалони посмотрит на то, за счёт чего Марокко доставило Франции проблемы, хотя правый защитник Аргентины Науэль Молина не так атлетичен, как Кайл Уокер и Ашраф Хакими, два предыдущих соперника Мбаппе», — написал Мёрфи в колонке Daily Mail.