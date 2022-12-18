Маттеус: Месси — футболист тысячелетия
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Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус высказался о нападающем национальной команды Аргентины Лионеле Месси.
«Месси доставляет удовольствие своей игрой мне и другим любителям футбола на протяжении последних 17–18 лет. Для меня Месси — футболист тысячелетия», — приводит слова Маттеуса Bild.
Напомним, финальный матч чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Аргентина — Франция.
Ранее в матче за третье место ЧМ-2022 Хорватия обыграла Марокко со счётом 2:1. Действующими чемпионами мира являются французские футболисты, завоевавшие титул на ЧМ-2018 в России.
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