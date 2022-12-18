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Фото: в Париже переименовали станцию метро «Аргентинcкая» во «Францию»

Фото: в Париже переименовали станцию метро «Аргентинcкая» во «Францию»
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В преддверии финального матча чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции станция метро Парижа, носившая название «Аргентинская», была переименована во «Францию».

Фото: Журналистка Агнес Порье

Сборная Аргентины выходит в финал чемпионата мира во второй раз за восемь лет. В 2014 году аргентинцы в дополнительное время проиграли Германии. Франция — действующий победитель чемпионата мира. На турнире в России французы обыграли Хорватию.

Матч между сборными Аргентины и Франции состоится сегодня, 18 декабря. Начало – в 18:00 мск. Он пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

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