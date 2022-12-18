Футбольные власти Англии утвердили Гарета Саутгейта тренером сборной на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт будет руководить командой на предстоящем чемпионате Европы в 2024 году. Футбольная ассоциация Англии утвердила это решение и подтвердила его на официальном сайте.
Гарет Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Под его руководством команда выиграла серебряные медали на Евро-2020. На ЧМ-2022 в Катаре Англия вышла из группы с Уэльсом, США и Ираном с первого места, обыграла Сенегал в 1/8 финала со счётом 3:0 и уступила сборной Франции в четвертьфинале (1:2). В отборе к Евро-2024 англичане сыграют с Италией, Украиной, Мальтой и Северной Македонией.
Ранее сообщалось, что в Англии рассматривают несколько претендентов на эту должность. Назывались фамилии Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино и Брендана Роджерса.
Реакция болельщиков Англии на промах Кейна с пенальти. Видеоролик:
- 18 декабря 2022
-
14:47
-
14:45
-
14:40
-
14:31
-
14:30
-
14:26
-
14:15
-
14:14
-
14:10
-
14:06
-
13:56
-
13:52
-
13:49
-
13:45
-
13:30
-
13:24
-
13:23
-
13:15
-
13:14
-
13:00
-
12:59
-
12:44
-
12:37
-
12:34
-
12:29
-
12:25
-
12:10
-
12:10
-
12:03
-
11:50
-
11:18
-
11:15
-
11:11
-
11:10
-
11:10