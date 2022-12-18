Футбольные власти Англии утвердили Гарета Саутгейта тренером сборной на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт будет руководить командой на предстоящем чемпионате Европы в 2024 году. Футбольная ассоциация Англии утвердила это решение и подтвердила его на официальном сайте.

Гарет Саутгейт возглавил сборную Англии в 2016 году. Под его руководством команда выиграла серебряные медали на Евро-2020. На ЧМ-2022 в Катаре Англия вышла из группы с Уэльсом, США и Ираном с первого места, обыграла Сенегал в 1/8 финала со счётом 3:0 и уступила сборной Франции в четвертьфинале (1:2). В отборе к Евро-2024 англичане сыграют с Италией, Украиной, Мальтой и Северной Македонией.

Ранее сообщалось, что в Англии рассматривают несколько претендентов на эту должность. Назывались фамилии Томаса Тухеля, Маурисио Почеттино и Брендана Роджерса.

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