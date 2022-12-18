Гари Линекер: если Мбаппе не сделает хет-трик в финале, Месси признают лучшим игроком ЧМ

Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер высказался о противостоянии Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в финале ЧМ-2022.

«Если Мбаппе не сделает хет-трик или что-то особенное в финале, то, думаю, Месси получит «Золотой мяч» ЧМ-2022. Что касается «Золотой бутсы», то всё ровно – один гол может решить борьбу либо в пользу Месси, либо в пользу Мбаппе.



Думаю, Месси признают лучшим игроком турнира, что бы ни случилось, учитывая стабильность его выступлений. Мбаппе выдал несколько отличных матчей, подарил нам несколько волшебных моментов, но и близко не так много, как Месси, и точно не в четвертьфинале и не в полуфинале. Мбаппе показал немного магии в моменте со вторым голом в ворота Марокко, а Месси делал невероятные вещи весь турнир», — приводит слова Линекера пресс-служба ФИФА.