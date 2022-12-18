Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Габулов: Месси предстоит сыграть самый важный матч в карьере. Он заслужил выиграть ЧМ

Габулов: Месси предстоит сыграть самый важный матч в карьере. Он заслужил выиграть ЧМ
Комментарии

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция.

«Месси предстоит сыграть самый важный матч в карьере, как и всем футболистам сборной Аргентины. На первый план выйдет то, как они подойдут к матчу психологически и восстановятся после полуфинала.

Месси заслужил выиграть чемпионат мира. Он величайший футболист в истории. И то, как он проводит этот чемпионат мира, тому лишнее подтверждение», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, финальный матч чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Аргентина — Франция.

Месси или Марадона? 17 величайших игроков в истории сборной Аргентины Месси или Марадона? 17 величайших игроков в истории сборной Аргентины
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022