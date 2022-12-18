Топ-5 спортивных VK Клипов за неделю
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«Чемпионат» совместно с VK продолжает публиковать топ-5 спортивных клипов VK — еженедельную подборку самых просматриваемых клипов социальной сети, имеющих отношение к спорту.
Народное творчество врывается в вашу ленту! Лучшие спортивные VK Клипы за неделю. 3, 2, 1… Поехали! В новом выпуске – ФК «Зенит», Игорь Олейник, Фарид Айнутдинов, Дмитрий Зубов и «Коммент.Шоу».
«VK Клипы» — бесконечная лента коротких вертикальных видео на самые разные темы. Ежедневная аудитория «Клипов» — 20 млн человек. Каждый день короткие ролики собирают более 350 млн просмотров. За время работы «Клипов» 2,1 млн уникальных авторов разместили на платформе более 8 млн роликов.
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