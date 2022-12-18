Матч Аргентины и Франции — 11-й в финале ЧМ между Южной Америкой и Европой

Сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Катаре пройдёт финальный матч чемпионата мира по футболу. Встретятся представляющая Южную Америку сборная Аргентины и представляющая Европу сборная Франции. Подобное противостояние в финалах чемпионатов мира случится в 11-й раз. Об этом сообщает Opta в «Твиттере». Из 10 предыдущих случаев в семи победу одерживали южноамериканские сборные.
Матч Аргентина — Франция начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
Сборная Аргентины выходит в финал чемпионата мира во второй раз за восемь лет. В 2014 году аргентинцы в дополнительное время проиграли Германии. Франция — действующий победитель чемпионата мира. На турнире в России французы обыграли Хорватию.
Болельщики Аргентины поклоняются образу Лионеля Месси. Видеоролик:
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