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Президент «ПСЖ»: если бы мог, отдал бы победу на ЧМ-2022 Месси и Мбаппе

Президент «ПСЖ»: если бы мог, отдал бы победу на ЧМ-2022 Месси и Мбаппе
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Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился ожиданиями от финального матча чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция.

«Я с нетерпением жду финала ЧМ-2022. Посетить этот матч будет настоящим удовольствием. Я надеюсь, что Франция станет чемпионом мира. Однако сборная Аргентины и Месси также провели хороший турнир. Если бы я мог, я бы отдал трофей Месси и Мбаппе», — приводит слова Аль-Хелаифи L'Equipe.

Напомним, финальный матч чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Аргентина — Франция. Действующими чемпионами мира являются французские футболисты, завоевавшие титул на ЧМ-2018 в России.

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