Владимир Гранат: наверное, все в мире хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался в преддверии финального матча на чемпионате мира в Катаре. Сыграют сборные Франции и Аргентины.

«И у Франции, и у Аргентины очень высокие амбиции. Но у французов есть опыт побед на чемпионате мира: они более уверенно подойдут к финалу. В Аргентине вся страна будет болеть за Месси. А на поле все партнёры будут на него играть. Наверное, все в мире хотят, чтобы Лионель выиграл чемпионат мира», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Матч между сборными Аргентины и Франции состоится сегодня, 18 декабря. Начало – в 18:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В Барселоне празднуют выход Месси и Аргентины в финал ЧМ-2022. Видеоролик: