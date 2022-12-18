Владимир Гранат: наверное, все в мире хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался в преддверии финального матча на чемпионате мира в Катаре. Сыграют сборные Франции и Аргентины.
«И у Франции, и у Аргентины очень высокие амбиции. Но у французов есть опыт побед на чемпионате мира: они более уверенно подойдут к финалу. В Аргентине вся страна будет болеть за Месси. А на поле все партнёры будут на него играть. Наверное, все в мире хотят, чтобы Лионель выиграл чемпионат мира», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Матч между сборными Аргентины и Франции состоится сегодня, 18 декабря. Начало – в 18:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
В Барселоне празднуют выход Месси и Аргентины в финал ЧМ-2022. Видеоролик:
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