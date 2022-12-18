Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Владимир Гранат: наверное, все в мире хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира

Владимир Гранат: наверное, все в мире хотят, чтобы Месси выиграл чемпионат мира
Комментарии

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался в преддверии финального матча на чемпионате мира в Катаре. Сыграют сборные Франции и Аргентины.

«И у Франции, и у Аргентины очень высокие амбиции. Но у французов есть опыт побед на чемпионате мира: они более уверенно подойдут к финалу. В Аргентине вся страна будет болеть за Месси. А на поле все партнёры будут на него играть. Наверное, все в мире хотят, чтобы Лионель выиграл чемпионат мира», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Матч между сборными Аргентины и Франции состоится сегодня, 18 декабря. Начало – в 18:00 мск. Игра пройдёт на стадионе «Лусаил Айконик». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

В Барселоне празднуют выход Месси и Аргентины в финал ЧМ-2022. Видеоролик:

Новость по теме
Гранат: бронза — отличное завершение карьеры Модрича. Могло быть лучше, но у них нет Месси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022