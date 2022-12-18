Деменко: Аргентина в какой-то степени зависима от Месси. Франция показывает командную игру

Бывший полузащитник «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» Максим Деменко рассказал, чего ожидает от финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция.
«Фаворитов нет в финале, однозначно. Я думаю, что всё-таки победит Франция. Мне кажется, они более стабильно прошли, более уверенно. Всё-таки Аргентина в какой-то степени зависима от Месси. Если у Месси что-то не получится, то как Аргентина будет себя вести? Франция всё-таки больше командную игру показывает. При этом у неё в составе есть индивидуально яркие игроки, такие как Мбаппе, которые могут проявить себя», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.
Финальный матч чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало встречи — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 18 декабря 2022
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