Деменко: Аргентина в какой-то степени зависима от Месси. Франция показывает командную игру

Бывший полузащитник «Зенита», «Краснодара» и «Спартака» Максим Деменко рассказал, чего ожидает от финала ЧМ-2022 Аргентина — Франция.



«Фаворитов нет в финале, однозначно. Я думаю, что всё-таки победит Франция. Мне кажется, они более стабильно прошли, более уверенно. Всё-таки Аргентина в какой-то степени зависима от Месси. Если у Месси что-то не получится, то как Аргентина будет себя вести? Франция всё-таки больше командную игру показывает. При этом у неё в составе есть индивидуально яркие игроки, такие как Мбаппе, которые могут проявить себя», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.



Финальный матч чемпионата мира — 2022 Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря, на стадионе «Лусаил Айконик» в Лусаиле. Начало встречи — в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.