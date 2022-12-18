Фанаты Бразилии разозлились на Неймара, устроившего вечеринку сразу после вылета с ЧМ

Нападающий сборной Бразилии Неймар, который со слезами на глазах воспринял вылет с чемпионата мира, через несколько дней после него устроил роскошную вечеринку, которой разозлил фанатов бразильской команды. Об этом сообщает Folha de São Paulo.

30-летний Неймар после вылета в четвертьфинале турнира от Хорватии заявил, что он «психологически разрушен», так как поражение стало для него травмирующим. Именно поэтому некоторые болельщики сборной Бразилии в штыки восприняли факт, что через несколько дней после вылета Неймар устроил большую вечеринку в доме своей сестры, куда позвал много гостей. Главным требованием было отсутствие телефона, однако одна из девушек, посетивших вечеринку, сделала несколько фотографий.

Вторая девушка, которая также была на мероприятии, рассказала, что ушла из дома Неймара во вторник, 13 декабря, в 5:30 утра, и подтвердила информацию о запрете телефонов.

Главные враги Неймара в футболе. Видеоролик: