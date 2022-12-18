Швейцарский футболист умер в бассейне на глазах своей девушки

25-летний швейцарский защитник Элия Алессандрини умер во время отдыха в Омане. Футболист проводил время в бассейне вместе со своей девушкой, которая стала свидетелем его смерти. Подробности инцидента не сообщаются, но информацию подтвердили в Федерации футбола Швейцарии.
«Швейцарский футбол скорбит по Элии Алессандрини. Бывший футболист молодёжной сборной трагически скончался в возрасте 25 лет во время отпуска.
Защитник тренировался в «Янг Бойз». Алессандрини дебютировал в Суперлиге в сезоне 2017/2018 за ФК «Тун». Затем он перешёл во вторую лигу, где сыграл в общей сложности 84 игры за четыре с половиной года за «Кьяссо», «Кринс», где он также был капитаном, а с лета прошлого года — за «Стад Лозанна-Уши».
Алессандрини сыграл в общей сложности 20 международных матчей за юношеские сборные Швейцарии от U15 до U20. Федерация футбола Швейцарии выражает глубочайшие соболезнования родственникам и семье», — сказано в заявлении.
- 18 декабря 2022
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